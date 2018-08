Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Rheinmünster (ots) – Eine 18-jährige Skoda-Lenkerin befuhr am Sonntagabend die L 75 in nördliche Richtung. Gegen 22 Uhr wollte sie nach links in die K 3759 einbiegen und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden 37-jährigen Kia-Fahrer. Die … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4032739