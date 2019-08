Rheinmünster, L 75 – Gegen Baum geprallt

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Ein 21 Jahre alter Renault-Lenker ist am Montagmorgen auf der L 75 zwischen Stollhofen und Greffner in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor 7:30 Uhr gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Baden-Badener Klinik geflogen werden. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen aktuell nicht vor, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L 75 war bis gegen 9:40 Uhr komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Schaden am völlig demolierten Renault dürfte im Bereich von etwa 30.000 Euro liegen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4341183