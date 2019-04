Rheinmünster – Mit Auto gegen Baum

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Am Sonntagabend, gegen Mitternacht, war der 22-jährige Fahrer eines Renault Clio von Stollhofen in Richtung Freizeitcenter Oberrhein unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung mit über anderthalb Promille verlor der junge Mann die Beherrschung über sein Auto, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste in die Stadtklinik Baden-Baden eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Das Auto war weder zugelassen, noch versichert und versteuert. Der Unfallverursacher war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird sich nun für mehrere Straftaten verantworten müssen. /Br

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4250966