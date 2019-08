Rheinmünster – Monatelang ohne Führerschein unterwegs

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Weil ein Zweiradfahrer weder eine Fahrerlaubnis, noch eine Zulassung, oder eine Versicherung für sein Fahrzeug besaß, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der 17-jährige gab in einer Vernehmung selbst zu, dass er in den letzten drei Monaten ungefähr 40 mal ohne Fahrberechtigung zu seiner Arbeitsstelle gefahren sei. Bei einer Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeiposten Flughafen Rheinmünster am Donnerstagmittag fiel der Schwindel nun auf. /gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4344619