Rheinmünster – Reifen entwendet

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen auf einem Gelände in der Summersite Avenue für einen hohen Diebstahlschaden gesorgt. Die ungebetenen Besucher dürften nach ersten Erkenntnissen über ein Eisentor gestiegen sein und sich anschließend an einem dort abgestellten Auflieger zu schaffen gemacht haben. Sie montierten die Lkw-Räder ab und suchten anschließend das Weite. Die Langfinger haben so für einen Diebstahlschaden von über 3.000 Euro gesorgt. Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4549267 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4549267