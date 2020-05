Rheinmünster, Schwarzach – Kind angegangen, Hinweise erbeten

Anzeige

Rheinmünster, Schwarzach (ots) – Ein 11-jähriger Junge war am Montag, gegen 17 Uhr, im Bereich der Sportplatzstraße in Richtung Sportplatz Schwarzach joggen. Unweit der dortigen Pferdekoppeln wurde er nach eigenen Angaben von einem circa 12 bis 13 Jahre alten Junge, der zusammen mit zwei etwa gleichaltrigen Jungs ihm auf Fahrrädern zuvor entgegen gekommen war, angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die beiden anderen seien zunächst etwas abseits gestanden. Da er kein Geld dabei hatte, sei er von dem Erstgenannten, wie auch von dessen Begleitern, geschlagen worden. Anschließend seien die bis dato unbekannten Angreifer in Richtung Sportplatz weggefahren. Der Angreifer, der auch die Geldforderung gestellt hatte, war nach Angaben des Geschädigten circa 155 Zentimeter groß und hatte kurze schwarze Haare. Er hatte eine kräftige Statur, trug zur Tatzeit mutmaßlich dunkle Sportkleidung und hatte eine kleine schwarze Umhängetasche bei sich. Er fuhr ein älteres, graues Rad mit geschwungenem Lenker. Die beiden anderen Verdächtigen waren ungefähr gleich alt. Einer der drei könnte Louis heißen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer: 0781 21- 2820.

