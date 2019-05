Rheinmünster, Schwarzach – Rechtzeitig eingegriffen

Anzeige

Rheinmünster, Schwarzach (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Bühl hat in der Nacht auf Freitag einen 55 Jahre alten Mann nach einem offensichtlich feuchtfröhlichen Besuch eines Heckenfestes in Schwarzach vor einer unklugen Tat bewahrt. Der Mittfünfziger war kurz vor 1 Uhr gerade im Begriff auf seinen Roller aufzusteigen, als die Gesetzeshüter vorfuhren. Flugs verschwand der Festbesucher in einer nahegelegenen Toilette. Die Polizisten warteten jedoch geduldig ab, bis der Ertappte reumütig vom stillen Örtchen zurückkehrte. Die Beamten konnten den mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in einem belehrenden Gespräch schließlich davon überzeugen, dass es bessere Heimkehrmöglichkeiten gibt und nahmen ihm den Rollerschlüssel ab.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4285149