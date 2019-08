Rheinmünster, Schwarzach – Unfall in Hauptstraße

Anzeige

Rheinmünster, Schwarzach (ots) – Da er mutmaßlich den Vorrang eines entgegenkommenden Twingo missachtete verursachte ein 57-jähriger Audi-Fahrer einen Unfall. Der 57-Jährige wollte in Höhe eines Einkaufmarktes in der Hauptstraße nach links abbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden und bevorrechtigten Renault eines 56-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Reparaturschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4343793