Rheinmünster, Söllingen – Brand auf Firmengelände

Rheinmünster (ots) – Die Hintergründe eines Brandes auf dem Gelände einer Firma in der Summersite Avenue C sind noch unklar. Fest steht, dass brennende Schrottteile am Montagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt haben. Das Feuer konnte durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr schnell gelöscht werden. Nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3924788