Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Rheinmünster (ots) – Auf vier Holzscheiten ließen Unbekannte einen Audi in der Straße „Am Campingpark“ in den frühen Dienstagmorgenstunden zurück und verursachten so einen Diebstahlsschaden von etwa 3.000 Euro. Die vier Kompletträder wurden zwischen … Lesen Sie hier weiter…

