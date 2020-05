Rheinmünster, Stollhofen – Falscher Polizeibeamter am Telefon

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Mit einer mittlerweile bekannten Masche versuchte ein unbekannter Telefonanrufer in Rheinmünster die Aufbewahrungsorte von Wertgegenständen herauszufinden. Der Unbekannte gab bei zwei der Polizei bekannt gewordenen Anrufen an, dass in der Nähe eingebrochen worden sei und man eine Liste gefunden habe, auf welcher sich die Adresse des Angerufenen befände. Daher vermute man, dass ein weiterer Einbruch dort bevorstehen könnte. Daher wurde nach Wertgegenständen und deren Aufbewahrungsorten gefragt. Der Unbekannte konnte jedoch in beiden Fällen nichts in Erfahrung bringen. Die Beamten des Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen wegen versuchtem Betrug aufgenommen.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

– Seien Sie misstrauisch – gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!

– Die „echte“ Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

– Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach!

– Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die ´110´!

