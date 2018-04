Rheinmünster, Stollhofen – Pünktlichkeit ist eine Tugend

Rheinmünster (ots) – Am Dienstag, nur fünf Minuten nach Mitternacht, wurden die Beamten des Polizeireviers Bühl auf ihrer Streife bei einem Autohaus in Stollhofen auf ein Fahrzeug aufmerksam. Dies stand schräg auf dem Vorplatz, am Steuer ein Mittsiebziger. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er sein Auto zum Kundendienst bringen wollte und ihm gesagt wurde, er solle am Dienstag so früh wie möglich da sein. Dies wortgetreu einhaltend, mangelte es aber jetzt an nächtlichen Öffnungszeiten. Da sein Auto sich nicht mehr starten ließ, schlossen die Beamten das Auto ab und fuhren den ausgesprochen pünktlichen Senior nach Hause.

