Rheinmünster, Stollhofen – Versuchter Einbruch

Rheinmünster (ots) – Unbekannte machten sich am Dienstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 19 Uhr an Fenstern und Türen eines Anwesens in der Grünfelstraße zu schaffen. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Da ihnen dies aber offensichtlich nicht gelang, wurde nichts gestohlen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919673