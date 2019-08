Rheinmünster – Teurer Flug

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Ein 32 Jahre alter Passagier muss nach seiner Landung am Mittwochmittag am Flughafen Rheinmünster mit einer Anzeige rechnen. Der Mann soll sowohl während des Fluges, wie auch nach der Landung im Bereich des Flughafens das Kabinenpersonal mehrfach beleidigt haben. Sein offenbar ununterbrochen ungebührliches Verhalten und seine vulgäre Ausdrucksweise hatten gegen 12.30 Uhr zur Folge, dass er von den Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster persönlich im Empfang genommen wurde. Er durfte erst nach der Erhebung einer Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich wieder gehen. Was ihn zu seinen Provokationen verleitet hatte, ist unklar.

