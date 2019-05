Rheinmünster – Teurer Trip an die frische Luft

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Ein Fluggast hat am späten Donnerstagnachmittag durch eine Alarmauslösung die Aufmerksamkeit der Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster auf sich gezogen. Der offensichtlich alkoholisierte 50-Jährige hatte gegen 17.10 Uhr unberechtigt eine alarmgesicherte Fluchttür des Flughafens geöffnet und war außerhalb des Gates in Richtung Vorfeld gelangt. Sein kurzer Ausflug an die frische Luft kostete den Herrn 250 Euro. So hoch war die Kaution, die er für das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Betretens eines abgesperrten Bereichs entrichten musste.

