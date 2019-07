Rheinmünster – Unverschlossen

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Wie genau sich am Freitagmorgen ein Pkw auf einem Parkplatz in Rheinmünster verselbstständigt hatte, ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass ein Zeuge im Verlauf des Morgens die Polizei alarmierte, da der Mercedes bei laufendem Motor und mit geöffneter Tür abgestellt war, obwohl sich der Fahrzeughalter nicht in der Nähe befand. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster stellten den Motor aus und verriegelten den Wagen mit einem darin befindlichen Schlüssel. Letzterer wurde daraufhin sichergestellt. Im Zuge der Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter wurde bekannt, dass er sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland befand. Der Umstand, dass etwas an seinem Wagen nicht stimmte, war ihm jedoch nicht neu. So wurde er über sein Smartphone darüber benachrichtigt, dass an seinem Mercedes zum einen der Benzinstand verändert und der Wagen darüber hinaus unverschlossen war. Ob der Pkw womöglich unberechtigterweise benutzt wurde, wird nun geprüft.

