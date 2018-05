Rheinmünster – Von Baustelle gestohlen

Rheinmünster (ots) – Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochmorgen an verschiedenen Gegenständen im Bereich einer Baustelle zwischen Schwarzach und Hildmannsfeld zu schaffen. Die ungebetenen Besucher entwendeten in der Bahnhofstraße unter anderem mehrere Warnbaken, Warnleuchten, Blitzleuchten und ein Verkehrszeichen. Vor dem Verlassen der Baustelle, fühlten sich die Gesetzesbrecher außerdem dazu berufen, das Kabel einer dort aufgestellten Baustellenampel zu zertrennen, sodass diese funktionsunfähig wurde. Die Beamten des Polizeipostens in Lichtenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3932676