Rheinmünster – Von Pferd gestürzt

Rheinmünster (ots) – Eine 31 Jahre alte Reiterin kam nach einem Sturz am Sonntagmittag in einem Feldgebiet nördlich der Start- und Landebahn des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden mit dem Schrecken davon. Die Frau war kurz vor 15 Uhr auf ihrem Wallach ausgeritten, als dieser aus noch unbekannten Gründen aufgescheucht wurde und die 31-Jährige zu Boden fiel. Ein Zeuge wurde kurz darauf auf das herrenlose Tier aufmerksam und übergab es an die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster, wo es nur kurze Zeit später abgeholt wurde. Die Reiterin trug bei dem Vorfall glücklicherweise keine schwereren Blessuren davon.

