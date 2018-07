Rheinmünster – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rheinmünster (ots) – Wie mittlerweile bekannt wurde, war ein 49-jähriger Radfahrer am frühen Dienstagmorgen auf dem Victoria Boulevard in Richtung Hügelsheim unterwegs. Gegen 4.15 Uhr kam ihm hier der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich roten Kleinwagens entgegen. Da dieser zum entsprechenden Zeitpunkt einen weiteren Verkehrsteilnehmer überholte, befand sich der Unbekannte auf der Spur des Radfahrers. Der Zweiradlenker konnte einen Zusammenprall mit dem entgegenkommenden Pkw nur verhindern, indem er nach rechts auswich. Er fuhr hierbei gegen den Bordstein, stürzte und zog sich Verletzungen zu, die später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Unfallverursacher suchte derweil das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Flughafen sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07223 99097-0 erbeten.

