Rheinsheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter ist am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Rheinsheimer Birkenstraße gewaltsam eingedrungen.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei Philippsburg war der Einbrecher, zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen. Im Inneren durchwühlte er Schränke sowie Schubladen. Ob der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4394196