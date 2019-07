Rheinstetten – Alkoholisierter 67-Jähriger verpasst Rettungssanitäter Schlag ins Gesicht

Anzeige

Rheinstetten (ots) – Als ein 67-Jähriger am Samstag, gegen 12:30 Uhr, nach einem Sturz in der Hirschstraße in Rheinstetten von einem Rettungsdienst ärztlich versorgt werden sollte, verpasste dieser dem Sanitäter einen Schlag ins Gesicht. Aufgrund seines unkooperativen und äußerst aggressiven Verhaltens, wurde schließlich die Polizei hinzugerufen. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Ettlingen, wirkte der Mann stark alkoholisiert und war nicht mehr in der Lage verständlich zu reden. Da der 67-Jährige auch nicht in der Verfassung war, seinen Heimweg selbstständig anzutreten, wurde er in Gewahrsam genommen. Auch auf der Polizeidienststelle zeigte sich der Betrunkene als äußerst unkooperativ.

