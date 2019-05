Rheinstetten- Arbeitsunfall auf Baustelle

Anzeige

Rheinstetten (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in der Hauptstraße ist ein 39-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor wurden circa eine Tonne Holzpaletten an der Kette eines Krans zum Transport angebracht. Diese stürzten dann aus circa 25 Metern Höhe auf den am Boden stehenden Mann, der mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert wurde. Möglicherweise war die Last zu groß, so dass sich die Holzteile von der Kette gelöst hatten. Beamte des Polizeipostens Rheinstetten ermitteln nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

