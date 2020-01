Rheinstetten – Dieb hat es auf Kaffee und Funkgeräte abgesehen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Kaffee sowie Funkgeräte im Wert von ca. 1.200 Euro hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Freitag in einem Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Herrenalber Straße in Rheinstetten-Silberstreifen entwendet.

Nachdem der Dieb die Überwachungskamera außer Gefecht gesetzt hat, verschaffte er sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt in den Container. Dort öffnete er sämtlich Schränke und durchwühlte sie. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Einbrecher bislang unerkannt.

Der Polizeiposten Rheinstetten ist nun auf der Suche nach Zeugen die in der Nacht zum Freitag im Bereich des Epplesees verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich tagsüber unter 07242 93480 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4488321 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4488321