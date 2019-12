Rheinstetten – Einbruch in ein Wohnhaus

Anzeige

Rheinstetten (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, im Zeitraum zwischen 10:00 und 19:20 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hertzstraße in Rheinstetten eingebrochen. Die Diebe suchten mehrere Räume auf und durchwühlten darin befindliche Schränke. Vermutlich stiegen Sie über ein aufgehebeltes Fenster ein und flüchteten über die Balkontür.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4465465 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4465465