Rheinstetten -Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus Am Bitterberg in Rheinstetten-Forchheim ein.

In der Zeit zwischen 16.45 und 18.10 Uhr gelang der Unbekannte über die Gebäuderückseite des Anwesens an die Terrassentür, hebelte diese auf und verschaffte sich so Zutritt in das Einfamilienhaus. Daraufhin durchsuchte er in mehreren Zimmern Schubladen nach Wertgegenständen. Aufgrund hinterlassener Schuhspuren konnte der Weg des Täters genau nachvollzogen werden. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

