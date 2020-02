Rheinstetten – Einbruch in Mörsch

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 18:50 und 20:00 Uhr, die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Rastatter Straße auf und stiegen anschließend in das Gebäude ein. Verschiedene Möbelstücke wurden vor die Hauseingangstür geschoben, um das Öffnen der Tür zu erschweren. Anschließend durchwühlten die Eindringlinge mehrere Räume und Schränke. In welcher Höhe Diebesgut entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Den Dieben gelang unbemerkt die Flucht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

