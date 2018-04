Rheinstetten, Entsorgungsfahrzeug erfasst Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Am frühen Mittwochmittag übersah ein 49-jähriger Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs einen Fußgänger in der Magnolienstraße, welcher hierdurch verletzt wurde. Der Fußgänger war zuvor mit seinem Fahrrad unterwegs und war gerade im Begriff von diesem abzusteigen, als er vom vorwärts rangierenden Lkw-Fahrer erfasst wurde. Hierdurch verlor der 88-jährige das Gleichgewicht und stürzte direkt vor das fahrende Entsorgungsfahrzeug. Der Radfahrer musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei bitte Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3920950