Rheinstetten – Hoher Diebstahlschaden bei Wohnungseinbruch

Rheinstetten (ots) – Drei unbekannte Männer sind am Montagnachmittag zwischen 13.10 Uhr und 14.20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im „Lögelbergring“ eingebrochen. Nachdem die Einbrecher auf noch unbekannte Weise ins Innere des Hauses gelangten, brachen sie eine Wohnungstür gewaltsam auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie neben diversen Elektronikgeräten Bargeld in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: circa 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Bekleidung. 2. Tatverdächtiger: circa 165 cm groß, dicke Statur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose. 3. Tatverdächtiger: circa 170 cm groß, schmale Statur, kurze braune Haare, trug eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt der rund um die Uhr besetzte Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3944284