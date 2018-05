Rheinstetten-Mörsch – Zeugen gesucht nach Wohnungseinbruch

Rheinstetten-Mörsch (ots) – Bei einem Wohnungseinbruch in der Karl-Friedrich-Straße hat ein Unbekannter am Donnerstag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.45 Uhr Bargeld und Parfum gestohlen. Der Einbrecher verschaffte sich durch Aufhebeln der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses Zutritt in die Wohnung und durchwühlte diverse Schränke. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rheinstetten unter 07242/93480 in Verbindung zu setzen.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3934334