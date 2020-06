Rheinstetten – Psychisch auffällige Person festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 36-jähriger Mann befand sich im Zeitraum zwischen Samstag, 21:45 Uhr, und Sonntag, 00:50 Uhr, offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er war mit seinem Auto auf der Fahrstrecke Silberstreifen – Forchheim in Rheinstetten unterwegs. Es kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Sachbeschädigung. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen. Er flüchtete vor der Polizei und widersetzte sich vehement gegen seine Festnahme.

Zunächst wurde der Mann auffällig, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kutscherweg einbog. Personen, welche in diesem Moment die Straße überqueren wollten, konnten gerade noch zurückweichen und somit schlimmeres verhindern. Der 36-Jährige stoppte kurze Zeit später sein Auto, stieg aus und trat den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges ab. In einem wirren Zustand legte er sich auf die Straße. Anschließend stieg er wieder in sein Auto ein und fuhr mit rasanter Geschwindigkeit in Richtung Rheinstetten davon. Beamte des Polizeireviers Ettlingen konnten den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Als der 36-Jährige den Streifenwagen erkannte, legte er den Rückwärtsgang ein und flüchtete. Wenig später stieg er vor seinem Haus aus und rannte in das Gebäude. Die Beamten konnten die psychisch auffällige Person schließlich im Haus feststellen und festnehmen. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die ärztliche Versorgung des Mannes. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Christina Krenz, Pressestelle

