Bei dem Toten, der am Sonntagmittag aus dem Epplesee geborgen wurde, handelt es sich um einen 25-jährigen Studenten aus Bangladesch. Vermutlich ist er bei einem Badeunfall um Leben gekommen, das teilte die Karlsruhe Polizei am Montagmittag in einer Presseinformation mit.

ots/BNN