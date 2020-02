Rheinstetten – Widerstand gegen einen Polizeibeamten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der Marktleiter eines Supermarktes in Rheinstetten-Forchheim erkannte am Donnerstag gegen 09:30 Uhr einen Mann, welcher in der Vergangenheit negativ aufgefallen war und dessen Personalien bislang noch fehlten. Er informierte daraufhin die Polizei.

Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der Beschuldigte noch in Supermarktnähe aufgefunden und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt sich der 63-jährige Beschuldigte zunächst äußerst unkooperativ. Er kam der Aufforderung seine Hände aus der Hosentasche zu nehmen nicht nach. Als die eingesetzten Polizeibeamten ihn am Arm greifen wollten, zog er plötzlich die linke Hand aus der Hosentasche und schlug einem Beamten ins Gesicht. Daraufhin wurde der 63-Jährige zu Boden gebracht, so dass ihm Handschellen angelegt werden konnten.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, konnte der Beschuldigte wieder entlassen werden. Ein Polizeibeamter zog sich leichte Verletzungen zu.

