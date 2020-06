Rheinstetten – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, den 10.09.2020, gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer 58-jährigen Radfahrerin. Der Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 3581 in Richtung Forchheim-Bahnhof. In einem Kreisverkehr – in Höhe des Epple-Sees – erwischte er die Radfahrerin. Diese stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer stieg zwar kurzzeitig aus, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Um die am Boden liegende Frau kümmerte er sich nicht. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein silberfarbenes Auto handelte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/944840, mit der Verkehrsgruppe der Polizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

