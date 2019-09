Rheinstetten – Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten und einem leicht Verletzten, kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Rheinaustraße in Rheinstetten.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 01:00 Uhr, ein 22-Jähriger mit seinem BMW von Neuburgweier kommend in Richtung Forchheim. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verliert er beim Abbiegen in die Rheinaustraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und schanzte in eine ca. 1 m tiefer liegende Grünfläche. In der Folge prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme machte der Fahrer technische Mängel am Fahrzeug geltend, weshalb der Pkw beschlagnahmt wurde und weiteren Ermittlungen bedarf. Alle drei Insassen wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4373134