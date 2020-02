Ringsheim, A5 – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Anzeige

Ringsheim (ots) – Die Reifenpanne eines Audi wurde dessen Fahrer am Donnerstagmorgen zum Verhängnis. Beamte der Autobahnpolizei stellten gegen 09:20 Uhr an der Ausfahrt Rust in Fahrtrichtung Süd ein Pannenfahrzeug fest. Nachdem der Audi-Lenker den Reifenwechsel abgeschlossen hatte, konnte festgestellt werden, dass gegen den 24-Jährigen derzeit eine Fahrerlaubnissperre angeordnet wurde. Neben einer Strafanzeige droht dem Mann nun auch Post der Führerscheinstelle.

