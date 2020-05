Ringsheim, A5 – Kollidiert

Anzeige

Ringsheim (ots) – Zwei stark beschädigte Fahrzeuge, zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagmorgen auf der A5 in Höhe Ringsheim. Trotz einer Vollbremsung konnte der 70-jährige Fahrer eines Ford seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den unvermittelt vor ihm abbremsenden Mercedes einer 54-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge waren kurz vor 11 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Sowohl der Beifahrer aus dem Mercedes als auch die Begleiterin des Ford-Lenkers wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Verletzte wurden durch Helfer des Rettungsdienstes behandelt, verzichteten aber auf eine Untersuchung im Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf etwa drei Kilometer.

