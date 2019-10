Ringsheim, A5 -Lkw gegen Pkw

Anzeige

Ringsheim (ots) – In Höhe der Anschlussstelle Rust kam es am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr in Fahrrichtung Süden zu einem Stau. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Lkw bemerkte dies zu spät, bremste und wollte dem vor ihm bereits stehenden Ford einer 34-jährigen nach links ausweichen. Der Scania prallte jedoch gegen das linke hintere Heck des Autos und streifte dann die gesamte linke Fahrzeugseite. Die 34-Jährige trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 15.000 Euro. Den Lkw-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4418222