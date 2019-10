Ringsheim, B 3 – Zweiradfahrerin schwer verletzt

Anzeige

Ringsheim, B 3 (ots) – Schwere Verletzungen zog sich die 47-jährige Fahrerin eines Rollers bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr zu. Die Roller-Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt auf der B 3 in Richtung Ettenheim unterwegs. An der Einmündung zur K5348, Freiburger Straße, bog eine 55-Jährige mit ihrem Audi auf die Bundesstraße in Richtung Ringsheim ein. Hierbei dürfte sie die Rollerfahrerin übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Zweiradfahrerin so schwer verletzt wurde, dass sie zur weiteren Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Die Autofahrerin erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag

