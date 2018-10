Ringsheim – Fenster eingeschlagen und eingestiegen

Anzeige

Ringsheim (ots) – Unbekannte haben sich am Dienstagabend durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße verschafft. Die Langfinger stiegen zwischen 18.20 Uhr und 20.30 Uhr in die Räumlichkeiten der Bewohner ein und verließen diese nach bisherigem Kenntnisstand ohne etwas zu entwenden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers in Lahr die Ermittlungen aufgenommen.

