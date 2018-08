Ringsheim – In Einfamilienhaus eingebrochen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Ringsheim (ots) – Über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür hat sich ein bislang unbekannter Einbrecher am Mittwoch zwischen 10.15 Uhr und 14.15 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Vogesenstraße verschafft. Der Eindringling durchsuchte sämtliche Zimmer und der darin befindlichen Möbel. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Der Sachschaden dürfte sich auf wenige Hundert Euro belaufen. Zur Spurensicherung wurden Fachleute der Kriminaltechnik hinzugerufen. Möglicherweise steht mit der Tat ein junger, schlanker Mann, circa 175 Zentimeter groß, sehr schick gekleidet mit südländischem Aussehen in Verbindung. Er wurde zur beschriebenen Zeit in verdächtiger Weise beobachtet. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07822 44861-0 erbeten.

/wo

