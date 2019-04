Ringsheim – Pkw gestohlen?

Anzeige

Ringsheim (ots) – Wie genau ein blauer VW Golf am Mittwochmittag vom Parkplatz eines Discounters in der Mahlberger Straße verschwinden konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass die Nutzerin des Wagens diesen gegen 15.30 Uhr abstellte und dann lediglich 15 Minuten verlassen hatte. Die Beamten des Polizeipostens Rust ermitteln nun wegen Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07821 277-0 erbeten.

