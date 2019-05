Ringsheim – Wohnhausbrand -Nachtragsmeldung

Anzeige

Ringsheim (ots) – Nach bisherigen Feststellungen dürfte der Wohnhausbrand in der Alten Hauptstraße auf das Befeuern eines Ofens zurückzuführen sein. Eine Verpuffung in Verbindung mit aus dem Ofen zurückschlagenden Flammen dürften für den Feuerausbruch in der Küche des Hauses verantwortlich gewesen sein. Das Anwesen ist aktuell nicht bewohnbar. Die beiden Hausbewohner wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Ehepaar kommt anschließend bei Verwandten unter. Die Bewohner des unmittelbaren Nachbargebäudes sowie weitere evakuierte Anwohner konnten hingegen in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch die Flammen wurde lediglich eine direkt angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandschaden wird momentan auf über 150.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten waren gegen 15.15 Uhr beendet. Insgesamt waren acht Fahrzeuge mit über 50 Einsatzkräften der Feuerwehren Ringsheim, Ettenheim und Lahr sowie vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Straßensperrungen konnten gegen 15.30 Uhr aufgehoben werden.

/wo

Ursprungsmeldung vom 14.05.2019, 14.34 Uhr

Ringsheim – Wohnhausbrand

Ein Wohnhausbrand in der Alten Hauptstraße hält derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem. Das Feuer hat bereits auf ein Nachbargebäude übergegriffen, ist derzeit aber von den Wehrleuten aus Lahr, Ringsheim und Ettenheim unter Kontrolle. Die betroffenen Häuser wurden evakuiert. Die Zufahrten zum Brandort sind am Kreisverkehr der B 3 zur Hauptstraße sowie an der Kreuzung der alten B 3 (K 5349) zur Hauptstraße gesperrt. Derzeit liegen weder Erkenntnisse zur Brandursache noch zu verletzten Personen vor. Zur Einsatzdokumentation ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Eine Sammelstelle für die betroffenen Anwohner ist eingerichtet.

/wo

