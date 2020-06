Ringsheim – Zugeschlagen

Anzeige

Ringsheim (ots) – Zu einer Auseinandersetzung die durch unbeteiligte Zeugen unterbunden wurde, kam es am Sonntagabend an einer Tankstelle in der Mahlberger Straße. Gegen 21 Uhr gingen drei Tatverdächtige im Alter von 24, 25 und 26 Jahren auf einen unbekannten Mann los und schlugen offenbar gemeinsam auf diesen ein. Nur durch die Intervention der unbeteiligten Zeugen konnte diese offenbar beendet werden. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten aus Lahr, war das Opfer der Attacke allerdings nicht mehr vor Ort. Gegen die zum Teil stark alkoholisierten Tatverdächtigten wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

