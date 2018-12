Rintheim – Einbruch in Wohnhaus über Terrassentür

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Sonntag zwischen 18:00 und 19:30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür eines Wohnhauses in der Rintheimer Hauptstraße, Nähe Huttenstraße. Aus der Wohnung entwendeten sie diverse Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Oststadt 0721 666-3211 in Verbindung zu setzten.

