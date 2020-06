Rohrdorf – Auf Gegenfahrbahn geraten: Unfall mit zwei verletzten Personen

Anzeige

Rohrdorf (ots) – Nach ersten Ermittlungen war die Ursache für einen Unfall mit zwei Verletzten am Freitagvormittag nicht angepasste Geschwindigkeit.

Gegen 11:30 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines BMW die Kreisstraße 4339 und wollte nach rechts in die Straße „Niedenbach“ einbiegen. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im Einmündungsbereich mit einer entgegenkommenden 49-jährigen BWM-Fahrerin. Der Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug des 21-Jährigen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am BMW der 49-Jährigen auf rund 10.000 Euro.

