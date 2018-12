Rohrdorf- Autofahrer übersehen

Anzeige

Rohrdorf (ots) – Ein 49-jähriger VW-Fahrer hat am Dienstagmorgen an der Einmündung Niedenbach einen bevorrechtigten 67-jährigen Mercedes-Lenker übersehen. Der 49-Jährige wollte gegen 9.15 Uhr vom Niedenbach nach links in die Kreisstraße 4339 einbiegen und prallte mit dem Mercedes zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

