Rohrdorf Niedensbach – Basketballkorb zerstört und Platz angezündet

Anzeige

Rohrdorf (ots) – m Samstagnachmittag wurde gegen 17.20 Uhr vermutlich durch zwei Jugendlichen ein Basketballkorb beschädigt und Teile des Bodenbelages angezündet.

Nachdem die Jugendlichen auf dem Sportgelände die Polsterungen des Basketballkorbs herausgerissen hatten zündeten sie den Bodenbelag an. Durch zwei Kinder auf dem benachbarten Spielplatz wurde der Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten die Flammen durch zwei weitere Personen gelöscht werden. Am Basketballkorb entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Schadenshöhe des Spezialbelages konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, welche zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, tel.: 07452 9305 0, in Verbindung zu setzten.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4485641 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4485641