Rote Ampel missachtet

Mahlberg (ots) – Der lebensältere Fahrer eines Renault Megane befuhr am Sonntagabend die L103 von Ettenheim kommend Richtung Kappel-Grafenhausen und missachtete an der Autobahnbrücke das Rotlicht. Ein ordnungsgemäß von der Autobahn einfahrender Fahrer eines Multivan konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen des Renault Megane wurden ebenso wie der Fahrer des Multivan verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

