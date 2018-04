Rust – Alkoholisiert geflüchtet?

Rust (ots) – Da ein 67-Jähriger am späten Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Hotels in der Peter-Thumb-Straße zunächst einen Unfall gebaut und anschließend das Weite gesucht hat, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Lahr gegen den Mann. Der Mitsubishi-Lenker manövrierte seinen Wagen kurz vor Mitternacht aus einer Parklücke, streifte hierbei ein anderes Fahrzeug und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Auf den Hinweis eines Zeugen, der den Senior auf das Malheur aufmerksam machte, reagierte dieser nicht. Stattdessen ergriff er die Flucht. Den hinzugerufenen Ordnungshütern gelang es wenig später, den Unfallverursacher in der Klarastraße einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass er sich mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol an das Steuer seines Wagens gesessen hatte. Aufgrund diverser Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erwartet nun unangenehme Post von der Staatsanwaltschaft.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3928822