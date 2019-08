Rust – Anzeige und Gewahrsam nach Widerstand

Anzeige

Rust (ots) – Das Fehlverhalten einer 22- und einer 23-Jährigen am Badesees im Allmendweg am Dienstagnachmittag zieht neben Kostenrechnungen, einem Hausverbot und Polizeigewahrsam nun auch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte nach sich. Die zwei jungen Frauen waren zunächst gegen 16:50 Uhr wegen übermäßigem Lärm auf der Liegewiese negativ aufgefallen. Den Ansprachen der Angestellten des Naturzentrums wenig Beachtung schenkend und offenbar weiter dem Alkohol zusprechend, war der Einsatz der Polizei notwendig geworden. Nach einem Platzverweis und dem Geleit vom Gelände, machten die beiden Frauen klar, dass sie nach dem Verlassen der Polizei zurückkehren werden. Dies hatte zur Folge, dass sie in Gewahrsam genommen wurden. Eine Beamtin und ein Beamter wurden dabei, unter anderem durch Tritte, durch die 22-Jährige leicht verletzt.

